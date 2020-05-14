Москва, , 08:26 — REGNUM Подведомственные медицинские учреждения Минобороны РФ, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН, а также Управделами президента получат поддержку в размере 4,8 млрд рублей из резервного фонда правительства России, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.

Средства выделены для осуществления «выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ» медицинским работникам, которые оказывали помощь гражданам с диагностированным заболеванием СОVID-19 в апреле-июне 2020 года.

В соответствии с распоряжением, Минобороны России получит 2769,1 млн рублей, Росгвардия — 92,98 млн, ФМБА России — 751,4 млн, ФСБ России — 334,08 млн рублей, ФСИН России — 660,72 млн, Управление делами президента РФ — 194,8 млн рублей. Документ подписал исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство России выделило более 81 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.

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