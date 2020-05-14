Берлин, , 08:30 — REGNUM Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, находящийся под санкциями ЕС, смог прилететь в Берлин, так как обсуждение урегулирования на востоке Украины является исключением из правил. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ.

«В Европейском союзе предусмотрены определенные исключения и процедуры, когда речь идёт о запрете на въезд», — пояснил представитель германского правительства ТАСС.

Он уточнил, что таким исключением являются переговоры по Донбассу. Комментировать переговоры с участием Козака собеседник не стал.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая стало известно о прибытии Козака в Берлин. Позднее он подтвердил визит в ФРГ в интервью телеканалу «Россия 24» и пояснил, что участвовал в дополнительных консультациях с руководством этой страны по урегулированию конфликта в Донбассе. Консультации должны придать дополнительный импульс переговорам в нормандском формате и в трехсторонней контактной группе в Минске, добавил Козак.

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