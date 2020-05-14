Дамаск, , 08:18 — REGNUM Впервые российский гуманитарный груз отправлен в провинцию Сирии Хасеке. Об этом 14 мая рассказал журналистам замначальника штаба материально-технического обеспечения группировки войск ВС РФ в Сирии полковник Максим Герасимов.

«Сегодня в порту Тартус производится погрузка гуманитарного груза объемом более 170 тонн на автомобильный транспорт с последующей доставкой в три отдела Центра по примирению враждующих сторон в Заевфратье», — рассказал замначальника штаба.

Также он уточнил, что протяженность маршрута автомобильной колонны в одну сторону составит свыше 1 500 км.

Кроме этого, уточняется, что гуманитарная помощь будет доставлена в три населенных пункта и там представителями российского Центра по примирению враждующих сторон будут переданы местной администрации, которая затем провеет её распределение между местными жителями.

При этом известно, что конвой с гумпомощью будет все время находиться под охраной армейской авиации и военной полиции, также районы, по которым пройдут грузовики, вначале будут осматриваться беспилотниками.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные провели патрулирование в населённых пунктах на территории трёх провинций Сирии.