Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Дистанционные курсы медиаграмотности для жителей Казахстана планирует организовать государственный департамент США, передает 14 мая RT.

Для этих целей госдеп выделил грант на сумму $60 тыс. Отмечается, что курсы направлены на расширения доступа для граждан Казахстана ко всем видам информационных ресурсов.

На курсах будут рассказывать о том, чем отличаются подлинные новости от фейковых. Кроме того, участников курсов научат обращаться с традиционными и социальными медиаресурсами.

Принять участие в конкурсе на получение гранта могут неправительственные организации США или Казахстана, а также образовательные организации. Победитель тендера должен составить учебный план и базу данных выпускников.

Напомним, в феврале 2020 года посольство США в Молдавии запустило конкурс на грант по организации курсов медиаграмотности. Цель курсов — развитие критического мышления в отношении СМИ.