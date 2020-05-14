Амстердам, , 07:55 — REGNUM Нижняя палата нидерландского парламента намерена в ближайшие дни вернутся к обычному режиму работы. Для этой цели по предложению председателя палаты Хадиджы Ариб вводятся новые процедуры голосования. Кроме того, в распоряжении депутатских фракций будут предоставлены дополнительные помещения для совещаний.

Для фракций, размер которых не позволяет им соблюдать минимальное расстояние в 1,5 метрах в собственных комнатах, подыскиваются другие помещения. В частности, предлагается использовать под комнаты для совещаний подвалы т.н. Рыцарского зала — центрального здания резиденции Бинненхоф.

Поимённые голосования в палате будут проходит в трёх «когортах» по 50 депутатов, которые поочерёдно будут входить в зал заседания.

Ариб пообещала отправлять домой депутатов, которые придут на заседания палаты с насморком или кашлем.