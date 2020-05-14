Каракас, , 07:28 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оппозиции выдвигать своих кандидатов для участия в запланированных в стране на 2020 год парламентских выборах. Об этом Мадуро заявил 13 мая во время мероприятия, транслировавшегося на его странице в Twitter.«Выдвигайте своих кандидатов, мы будем решать проблемы венесуэльцев на парламентских выборах. И неважно, кто победит», — сказал Мадуро.

Он также отметил, что ситуация с пандемией коронавируса может помешать проведению выборов в этом году. Как сообщало ИА REGNUM, власти Венесуэлы приняли решение продлить еще на 30 дней действие чрезвычайного положения, ранее введенного в республике из-за распространения нового коронавируса.

В настоящее время на территории страны подтверждено 423 случая заражения новым коронавирусом и десять летальных исходов связанных с заболеванием COVID-19.

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