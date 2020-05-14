Тайбэй, , 07:07 — REGNUM Эсминец ВМС США USS McCampbell типа Arleigh Burke утром 14 мая проследовал на юг через Тайваньский пролив, отделяющий остров Тайвань от материкового Китая. Об этом пресс-служба 7-го флота США сообщает на своей странице в Facebook.

Утверждается, что боевой корабль «прошёл Тайваньский пролив в поддержку стабильности и безопасности для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Как сообщало ИА REGNUM, китайские военные выступают против увеличения иностранного военно-морского присутствия в Южно-Китайском море, считая эти действия пагубными для регионального мира и стабильности.

Напомним, Пекин считает самоуправляемый остров своей провинцией, которая ожидает воссоединения с материковой частью Китая.

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