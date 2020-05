14 мая 2020 | Время чтения 12 мин

Личность папы Римского Пия XII, возглавлявшего Ватикан во время Второй мировой войны, уже не первый десяток лет является предметом исторических споров, выходящих далеко за пределы научных конференций и страниц академических изданий. Одни считают его «Папой Гитлера» и обвиняют в сотрудничестве с нацизмом, а другие называют «Ангельским пастырем» и одним из самых последовательных врагов Гитлера. В конце апреля этот старый спор вновь выплеснулся на страницы немецких и американских СМИ, затем в него включились и ряд российских изданий.

Оживили дискуссию два интервью, которые профессор Мюнстерского университета, известный историк Церкви, специалист по первой половине XX века священник Хуберт Вольф дал 22 и 24 апреля влиятельной немецкой газете Die Zeit и немецкому католическому журналу Kirche und Leben. В них он рассказывал о работе возглавляемой им группы историков из Мюнстера в Апостольском архиве Ватикана и о найденном ими меморандуме, написанном одним из ватиканских сотрудников. Вольф называет этот документ «циничным», «ключевым» и «однозначно антисемитским». 29 апреля со ссылкой на две эти немецкие публикации вышла статья в «The Washington Post», а затем по всему миру, включая нашу страну, стали появляться более или менее искаженные пересказы этой новости. Однако, прежде, чем перейти к изложению и анализу сделанной Вольфом в ватиканском архиве находки, уместно рассказать краткую предысторию. Что же произошло и почему именно сейчас?

Дело в том, что 2 марта 2020 года случилось, наконец, событие, которого историки ждали много лет: Апостольский архив Ватикана открыл доступ к документам за время понтификата Пия XII. Иногда приходится читать, что это признак особой открытости папы Франциска, согласившегося предъявить миру то, что скрывали Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. Последнему нередко также приписывают начало процесса беатификации, то есть провозглашения блаженным, Пия XII — последний шаг перед возможной канонизацией. На самом же деле, процесс беатификации Пия XII начал еще папа Павел VI в 1967 году за десять лет до того, как он же назначил Йозефа Ратцингера архиепископом Мюнхена. А вот какое решение действительно принял Бенедикт XVI — это досрочно открыть архивы. Согласно обычной практике Ватикана, через 70 лет после смерти каждого папы документы его понтификата становятся доступны для исследователей. Пий XII умер в 1958 году, то есть связанные с его правлением документы должны были быть открыты в 2028 году. Однако уже в 2009 году Бенедикт XVI приказал ватиканским архивистам готовить документы к открытию как можно скорее. Предварительно было анонсировано, что исследователи получат к ним доступ 2 марта 2021 года — в день рождения Пия XII.

Возможно, в этом месте у многих возникнет вопрос: а почему так долго? Неужели нельзя было открыть раньше, если в Ватикане этого действительно хотели? Нет, к сожалению, открыть доступ к архивным документам на следующий день или даже месяц после принятия такого решения невозможно. Для этого документы должны быть переписаны и каталогизированы, а речь идет о сотнях тысяч рукописных и машинописных страниц. В прошлом году Франциск объявил, что открытие архивов состоится на год раньше, чем планировалось: архивисты справляются досрочно. Итак, в этом году, на восемь лет раньше положенного срока и на год раньше обещанного, желание нескольких пап Римских, наконец, осуществилось: 2 марта Апостольский архив впервые допустил исследователей к документам понтификата Пия XII. Но, к сожалению, уже через неделю доступ в архив закрылся вновь — до окончания пандемии коронавируса.

Разобрав вопрос о том, что Ватикан якобы долгое время намеренно скрывал страшную правду, вернемся к сути обвинений Хуберта Вольфа, которые, как это нередко бывает, в каждом следующем пересказе (и с каждым следующим переводом) выглядят более чудовищными, чем в предыдущем. В двух оригинальных публикациях он рассказывает, как 26 сентября 1942 года личный представитель Рузвельта Майрон Тейлор передал Пию XII полученный от представителей Еврейского агентства в Женеве меморандум с описанием массовых убийств евреев на оккупированными нацистами территориях Польши и Советского Союза. Американцы интересовались, может ли Ватикан подтвердить изложенные в меморандуме сведения при помощи собственных источников, и, если да, просили Папу присоединиться к совместному заявлению глав союзных держав с осуждением этих массовых убийств. Ватикан к тому времени имел два подтверждающих свидетельства: от некоего Мальвецци — представителя итальянской фирмы, съездившего в командировку в Варшаву, — и от митрополита украинских греко-католиков, Львовского архиепископа Андрея Шептицкого.

И, тем не менее, в ответе Ватикана говорилось, что, хотя там слышали о массовых убийствах евреев, но точность всех изложенных в швейцарском меморандуме сведений подтвердить не может. Затем Хуберт Вольф переходит к сути своей находки: хотя запрос Майрона Тейлора и ответ на него, а также письмо Шептицкого и запись, сделанная заместителем госсекретаря Ватикана после беседы с Мальвецци, давно опубликованы, но только сейчас, за единственную неделю работы, его команде удалось найти заметку одного из ватиканских куриалов, будущего кардинала Делль’Аква (на тот момент — 38-летнего священника), где он убеждает кардинала-госсекретаря и лично папу не подтверждать изложенное, потому что не доверяет евреям и восточным католикам, считая, что они склонны преувеличивать. Этот-то документ Хуберт Вольф и называет антисемитским. Проявленный Делль’Аквой цинизм, возмущен мюнстерский профессор, трудно превзойти. Как можно, имея дело с убийством сотен тысяч евреев, включая стариков, женщин и детей, отвергать еврейские свидетельства как преувеличенные?!

К сути этих обвинений мы вернемся чуть позже, а пока посмотрим на преувеличения наших дней. Журналисты The Washington Post, пересказывая статью Вольфа в Die Zeit, пишут следующее: «Только за эту неделю [работы в Апостольском архиве — Е.Р.] немецкие исследователи обнаружили, что Папа, который никогда прямо не критиковал нацистов за убийства евреев, уже тогда знал из своих собственных источников о берлинской кампании убийств. Но он скрыл это от правительства Соединенных Штатов после того, как сотрудник убедил его, что евреям и украинцам — его основным источникам — нельзя доверять, потому что они врут и преувеличивают, говорят исследователи». И это при том, что Вольф, напомним, прямо пишет, что письмо Шептицкого и запись рассказа Мальвецци опубликованы уже несколько десятилетий тому назад! Наши соотечественники, к сожалению, пошли еще дальше американских коллег. В статье РИА Новости выводы Вольфа пересказаны так: «Эти сведения понтифику доставлял государственный секретариат Ватикана, аналог Министерства иностранных дел. Глава ведомства призывал Пия XII не верить информации о массовых убийствах. «Он говорил папе, что евреи «склонны преувеличивать», а «восточники» — так называли грекокатоликов в Ватикане — «не являются примером честности, что недавно было доказано немецкими исследователями». Документ за подписью Делла Аквы — ключевой для нас». Полбеды, что рядовой сотрудник госсекретариата Делль’Аква превратился при пересказе на русском языке в главу ведомства. Гораздо хуже, что сам Хуберт Вольф со своими помощниками, которым The Washington Post приписал открытие, сделанное еще в 1967 году, превратились в немецких исследователей (вероятно, из «Аненербе» или других институтов под патронажем СС?), доказавших сотрудникам Пия XII, что украинцам верить нельзя.

Разобравшись с преувеличениями наших дней, вернемся в 1940-е годы. Действительно ли, как утверждает Хуберт Вольф, в меморандуме Делль’Аквы говорится, что евреи и украинцы — это особо ненадежные свидетели, словам которых не следует придавать значения? Цитата из меморандума, которую приводит сам же Вольф в своей статье, кажется, говорит об обратном: «Требуется, однако, убедиться, что они — то есть обсуждаемые сведения — соответствуют действительности, поскольку и среди евреев легко могут случиться преувеличения». Иными словами, сведения надо проверять. Евреи, хотя речь и идет об убийствах их соплеменников, так же могут ошибиться, как и все остальные. Именно подробным образом обсуждаемый документ понял другой немецкий исследователь, Михаэль Хеземанн, работавший в Апостольском архиве параллельно с группой Вольфа и тоже ознакомившийся с находкой коллег.

Так изобличает ли этот документ антисемитские взгляды своего составителя? Кто прав — Вольф или Хеземанн? На данный момент, ответить на этот вопрос трудно, поскольку сам документ остается нам недоступен, а серьезный историк, конечно, не станет делать выводов о документе, прочитав лишь отдельные цитаты из него, да к тому же в переводе. Стандарты научного анализа предполагают знакомство с полным текстом документа, на языке оригинала, да к тому же — с учетом его контекста. И вот последнее и позволяет нам ответить на оставшиеся вопросы, поскольку контекст обсуждаемых событий, в отличие от текста самого документа, известен.

Во-первых, были ли антисемитские мотивы в меморандуме Делль’Аквы или их там не было — на решения Пия XII все равно этот меморандум никакого влияния оказать не мог. Отказ папы вслух осудить преступления нацистов, недвусмысленно назвав и жертв, и преступников, был продиктован вескими причинами, о которых не знал ни Делль’Аква, ни даже его начальник — госсекретарь Ватикана кардинал Луиджи Мальоне. На протяжении всего 1942 года несколько баварских иезуитов медленно, но верно собирали в единую сеть самых различных людей, готовых противостоять Гитлеру: военных, дипломатов, гражданских служащих, представителей крупного бизнеса и аристократии, католического и протестантского духовенства. Именно тогда создавалось то единое движение немецкого Сопротивления, которое через неполных полгода, в марте 1943 года, устроит два покушения на Гитлера, в апреле переживет арест нескольких своих ключевых участников, 20 июля 1944 года совершит попытку военного переворота, только после чего будет окончательно разгромлено. Более того, еще один план покушения предполагал использование иезуитской коллегии в пригороде Мюнхена, располагавшейся прямо над одним из бункеров Гитлера.

Совместное заявление папы и глав стран антигитлеровской коалиции с осуждением нацистов с большой вероятностью означало бы арест немецких иезуитов именно тогда, когда они — и при их помощи несколько немецких офицеров — готовились покончить с нацизмом. Участник немецкого Сопротивления, отвечавший за связь с папой, мюнхенский адвокат Йозеф Мюллер, многократно просил Пия XII воздержаться от любых провокационных заявлений, чтобы не подставлять под удар гестапо тех, кто сам готовился к удару. Кроме того, к осени 1942 года во множестве католических монастырей в разных концах Европы — от Франции до Словакии — монахи прятали евреев, печатали им фальшивые документы, помогали переправиться в немногие безопасные страны. Открытый протест привел бы к гибели и этой сети, спасавшей десятки тысяч жизней. Пий XII молчал или говорил общими словами, потому что был убежден, что дела — будь то спасение евреев или помощь немецким заговорщикам — весят больше слов.

Впрочем, и общие слова Пия XII современники понимали вполне однозначно. 18 декабря была опубликована «Совместная декларация Правительств Бельгии, Великобритании, Голландии, Греции, Люксембурга, Норвегии, Польши, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Чехословакии, Югославии и Французского Национального Комитата о проводимом гитлеровскими властями истреблении еврейского населения Европы». В этот день текст декларации на разных языках был опубликован во множестве газет, в том числе в «Правде» и The New York Times. Хотя Ватикан не присоединился к этой декларации, неделю спустя, вечером 24 декабря, в рождественском радиообращении, Пий XII говорил о «сотнях тысяч людей, которые без какой-либо вины с их стороны, иногда только из-за своей национальности или корней, были обречены на смерть или медленное истощение». Смысл этих слов не ускользнул ни от одной из сторон. Хотя современные историки часто осуждают то, что Пий XII не назвал прямо евреев в качестве жертв (а американские дипломаты того времени были, как следует из архивных документов, гораздо сильнее недовольны тем, что он не назвал прямо немцев в качестве преступников), уже на следующий день после радиообращения немецкий посол отказался участвовать в рождественской мессе вместе с другими представителями дипкорпуса. The New York Times назвала обращение понтифика осуждением нацизма, 27 декабря в отчете пражского отделения РСХА было сказано, что Пий XII «практически обвиняет немецкий народ в несправедливости по отношению к евреям и делает себя рупором еврейских военных преступников».

И, наконец, последний вопрос, на который следует ответить: почему Ватикан в ответ на вопрос американцев подтвердил лишь сам факт массовых убийств евреев, но не точность конкретного отчета Еврейского агентства в Женеве? Вероятно, ответ кроется в следующем абзаце этого отчета: «Во всем регионе Восточной Польши, а также в оккупированной России, не осталось ни одного еврея. Также сообщается в этой связи, что было убито все нееврейское население Севастополя». Документ датирован 30 августа 1942 года. Ликвидация львовского, минского, вильнюсского и рижского гетто произошла в 1943 году, каунасского — в 1944 году. Информация о преступлениях гитлеровцев в оккупированных ими Польше, Прибалтике, Украине и Белоруссии поступала в Женеву фрагментарно и, порой, в искаженном виде. Вряд ли можно винить в этом тех, кто, находясь под нацистской оккупацией, с большим риском для жизни, проявляя чудеса смелости и изворотливости, собирал ее и передавал в нейтральные страны. Но и в наши сравнительно благополучные дни обвинять в неслыханном цинизме тех, кто понимал это и стремился разобраться в происходящем, тоже вряд ли стоит.