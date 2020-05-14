Петропавловск-Камчатский, , 06:21 — REGNUM Врио главы Камчатки Владимир Солодов выступил с инициативой упростить требования к кандидатам в губернаторы. Законопроект, инициированный Солодовым будет внесён в краевую думу в ближайшие дни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Коммунисты Камчатки требуют повысить конкуренцию на выборах губернатора

Солодов предложил снизить процент подписей граждан, которые обязан собрать кандидат в губернаторы. Сейчас на полуострове требуется собрать 2% от всего количества избирателей. Инициатива врио губернатора заключается в том, чтобы снизить это количество до 0,5%.

Кроме того, Владимир Солодов предложил максимально упростить процедуру сбора подписей, чтобы сделать процесс более прозрачным и менее затратным.

Как сообщало ИА REGNUM, двумя днями ранее депутат от КПРФ Валерий Быков уже внёс в Заксобрание свой законопроект, согласно которому предполагается снизить количество обязательных собранных подписей от представителей муниципалитетов (так называемый муниципальный фильтр) с 10% до 5%.