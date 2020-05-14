Москва, , 06:06 — REGNUM На родину вернулись более 70 военных специалистов из сводного отряда Минобороны России, направленного в Италию для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Всего с 8 мая сего года десятью самолёторейсами с аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию были доставлены более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отмечают, что возвращение на родину военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны РФ «осуществляется в плановом порядке».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая на аэродроме «Чкаловский» в Московской области приземлился десятый военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС с российскими военными и спецтехникой сводного отряда Минобороны России.

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