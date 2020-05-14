Тюмень, , 06:00 — REGNUM Планы по объединению Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов отсутствуют. Об этом тюменскому изданию «Наш город» заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

Парламентарий пояснил, что высказал личное мнение журналисту РИА «Новости», что поддерживает идею об объединении севера и юга Тюменской области.

«Сейчас на повестке дня стоит обсуждение Архангельской области и Ненецкого округа. Видимо, на фоне этого, спросили меня как будет проходить объединение [Тюменской области с ХМАО и ЯНАО], и возможно ли это. У меня нет информации о том, что оно готовится», — буквально ответил Дорохин тюменскому изданию.

Вопрос об объединении Тюменской области и автономных округов, по мнению парламентария, должен решаться на референдуме. Павел Дорохин считает, если голосование всё же будет проходить, большинство жителей поддержат идею объединения, так как в округах вопрос о автономности уже не стоит столь остро, как это было в 90-х годах прошлого века.

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Напомним, Тюменская область была образована 14 августа 1944 года. В неё включили Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные округа. Объединённые территории получили негласное название Большая Тюмень или «тюменская матрёшка». В 1993 году в статье 65 Конституции России Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа были определены как отдельные субъекты Российской Федерации.

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