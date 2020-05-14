Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Американская авиакорпорация Boeing заключила контракт на поставку крылатых ракет в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Ожидается, что соглашение будет выполнено к декабрю 2028 года», — говорится в сообщении.

Согласно контракту, Boeing поставил Эр-Рияду 650 крылатых ракет воздушного базирования SLAM-ER и 402 противокорабельных крылатых ракет Harpoon Block II. Общая сумма контракта на поставку SLAM-ER оценивается в $1,971 млрд, на поставку Harpoon Block II — $656,98 млн.

Второй договор включает в себя поставку противокорабельных ракет в Саудовскую Аравию, Бразилию, Таиланд и Катар. Также Boeing проведет модернизацию устаревших SLAM-ER в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая стало известно о планах Пентагона по вооружению крылатыми ракетам Tomahawk Корпуса морской пехоты США. Предполагается, что эти меры направлены на противодействие Китаю.

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