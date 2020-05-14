Женева, Швейцария, , 05:44 — REGNUM Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу планирует покинуть свой пост до истечения срока своих полномочий в сентябре 2021 года. Об этом 13 мая со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, представители стран — участниц ВТО уже были оповещены пока ещё действующим главой ВТО о его решении.

До формального окончания срока полномочий Азеведу на посту гендиректора, возглавлять ВТО будет временно исполняющий обязанности главы организации. В числе претендентов называются четыре его заместителя — Алан Вольф (США), И Сяочжунь (Китай), Йонов Фредерик Ага (Нигерия) и Карл Браунер (Германия).

Напомним, Роберту Карвалью ди Азеведу (Бразилия) занимает пост гендиректора ВТО с 2013 года. В 2017 году Азеведу переизбрали на повторный срок, истекающий в сентябре 2021 года.

Читайте также: Трамп напомнил о планах выхода США из двух организаций