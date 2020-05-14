Пекин, , 05:05 — REGNUM Третий раунд диалога ведущих ученых Китай и США прошел в Пекине с 12 по 13 мая через видеоконференцсвязь, сообщает агентство Синьхуа.

Около 30 именитых китайских и американских ученых из разных сфер науки активно дискутировали касательно вопросов китайско-американских отношений на фоне пандемии COVID-19, проведя ряд обменов в рамках диалога.

Ученые подчеркнули, что эпидемия нового коронавируса является крупнейшей угрозой для всего человечества сегодня. Ученые выразили уверенность, что Китай и США, будучи двумя крупнейшими странами с крупнейшим мировым влиянием, должны усилить взаимодействие и координацию во имя интересов двух народов и мира в целом.

Академическое сообщество двух стран должно активно включаться в диалог между двумя странами в интересах двустороннего сотрудничества, играя конструктивную роль в развитии здоровых взаимоотношений между Китаем и США, пришли к выводу ученые.

Диалог был проведен совместно Институтом американских исследований при Китайской академии общественных наук и Китайским центром Пола Цая при Йельском университете.