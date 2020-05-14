Мурманск, , 04:50 — REGNUM Экипажи отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка Северного флота отработали над Баренцевым морем поиск подводной лодки условного противника. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

В учебно-тренировочных полётах над Кольским полуостровом и Баренцевым морем участвовали пять противолодочных вертолетов Ка-27 и два новых модернизированных Ка-27М.

Вертолётчики в ходе тренировок осуществили успешный поиск подводных лодок условного противника в ближней морской зоне с применением бортовых гидроакустических станций. Также пилоты отработали навыки пилотирования винтокрылой машины на различных высотах над сушей и морем.

Базой для полётов, которые выполнялись в дневное время, служил основной аэродром базы Северного флота — Североморск-1. Всего экипажи противолодочных вертолётов налетали в ходе учений около 12 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, малые противолодочные корабли «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» на учениях Северного флота в Баренцевом море отрабатывают поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Учения проводятся при взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38.

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