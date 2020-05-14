Нью-Йорк, США, , 04:50 — REGNUM США намерены добиваться продления так называемого «оружейного эмбарго» на Иран, срок которого истекает 18 октября, в Совете Безопасности ООН. Об этом 13 мая сообщает постоянное представительство США при ООН.

«Нарушения Ираном наложенного Советом Безопасности ООН оружейного эмбарго требуют большего, а не меньшего давления со стороны совета», — говорится в опубликованном заявлении постпредства США.

В документе подчёркивается, что США совместно с коалицией стран, обеспокоенных данной ситуацией, будут «безустанно работать» над продлением запрета на закупку Ираном оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что официальная Москва не видит причин для продления международного эмбарго на поставки оружия в отношении Исламской Республики Иран.

Особый порядок по покупке и продаже Ираном оружия и боевой техники был введён в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого США в одностороннем порядке вышли ещё в августе 2018 года.

«Вы можете назвать это де-факто эмбарго, но технически это не было эмбарго. И оно истекает. И для нас это очевидно. Мы исходим из того, что оно истекает 18 октября», — сказал Небензя.

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