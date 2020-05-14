Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Федеральное бюро расследований (ФБР) США готово прекратить разбирательство о возможном нарушении рядом нефтяных компаний Мексики, Швейцарии и Мальты режима американских санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, если те прекратят торговлю с Боливарианской Республикой. Об этом 13 мая со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, разбирательство ФБР ведётся в отношении мексиканских компанийLibre Abordo, Schlager Business и Grupo Jomadi Logistics & Cargo, швейцарской компании Swissoil Trading SA и компании зарегистрированной на Мальте Elemento Ltd.

Как сообщали ранее ряд СМИ, уже второй месяц подряд наблюдается рост экспорта нефти из Венесуэлы.

Напомним, в январе 2019 года США ввели санкции против государственной нефтяной компании PDVSA.

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