Пекин, , 03:00 — REGNUM Бывший президент China CITIC Bank Corporation Limited Сунь Дэшунь был обвинен во взяточничестве, сообщили 13 мая в Верховной народной прокуратуре Китая.

Сунь обвиняется в использовании своих должностных полномочий от целого ряда занимаемых им ранее постов с целью поиска личной выгоды материального и иного характера, получении огромных сумм денежных средств или дорогих подарков в качестве взятки за лоббирование интересов третьих лиц.

Дело Суня было передано Народной прокуратуре города Цзинаня провинции Шаньдун на востоке Кита для дальнейшего рассмотрения после того, как Национальная надзорная комиссия завершила свое расследование. Сунь предстанет перед Промежуточным народным судом Цзинаня.