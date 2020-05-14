Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен ознакомиться с законопроектом, предусматривающим введение санкций против Китая за якобы несвоевременное информирование об опасности коронавирусной инфекции. Об этом политик заявил в ходе встречи в Белом доме.

«Я уважаю Линдси Грэма. Без сомнений, я изучу его (законопроект — прим. ИА REGNUM), пока что я его не видел», — заявил Трамп.

Напомним, законопроект о санкциях против Китая, внесенный в Сенат Конгресса США республиканцем Линдси Грэмом, обвиняет китайскую компартию в сокрытии данных по коронавирусу нового типа. Санкции предусматриваются следующие: заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Линдси Грэм раскрыл детали законопроекта о санкциях против Китая из-за коронавируса. По словам политика, Китай обманывал весь мир по ситуации с коронавирусной инфекцией. Поэтому Пекину необходимо, чтобы избежать наказания со стороны США, предоставить все данные по вспышке инфекции полностью.

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