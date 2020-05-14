Каракас, , 02:00 — REGNUM Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада направил письмо в адрес председателя Совета Безопасности ООН с просьбой провести обсуждение недавней попытки вторжения на территорию Боливарианской Республики, передаёт 13 мая РИА Новости.

В тексте письма отмечается, что обсуждения на площадке Совбеза ООН могут оказаться необходимыми для признания «агрессии, совершенной правительствами Боготы и в Вашингтона против Венесуэлы в период с 3 по 4 мая 2020 года, вооруженным нападением».

Венесуэла также попросила выпустить чёткое заявление с осуждением и запретом применения силы во всех ее формах.

Монкада напомнил, что между одним из участников этого акта агрессии — гражданином США Джорданом Гудро, генеральным директором ЧВК Silvercorp USA — и венесуэльским оппозиционером Хуана Гуаидо был заключён контракт. Целью этого документа, по словам Монкады, стало планирование, обучение, оснащение и осуществление вторжения наемников в Венесуэлу.

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