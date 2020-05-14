Пекин, , 01:43 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики на фоне пандемии коронавируса пытаются переманить со всего мира и прежде всего из США талантливых людей и высокотехнологичные стартапы. Об этом сообщает компания Strider Technologies, занимающаяся исследованиями в области промышленного шпионажа.

По данным этой компании, власти Китая занимаются формирование полноценной структуры онлайн-найма, предназначенной для привлечения американских работников, столкнувшихся с угрозой увольнения.

Напомним, что уровень безработицы в США в период пандемии подскочил катастрофически. За один только апрель 2020 года экономика США потеряла 20,5 млн рабочих мест и это может быть еще не предел.

С трудностями столкнулись даже компании из Кремниевой долины — там тоже идут сокращения рабочих мест.

Китай начал проводить онлайн-конференции по технологиям, которые выглядят как игровое шоу. Иностранных специалистов и стартаперов китайцы пытаются привлечь миллионными дотациями на жилье и призами в размере до $3 млн.

К примеру, на конкурсе для стартапов «Борьба с пандемией» компания Attract Talent предложила техническим специалистам, которые переезжают на работу в китайский город Ханчжоу, жилищные субсидии в размере $1,1 млн. Эта же компания предлагает наиболее перспективным стартапом, которые победят в конкурсе, приз в $700 тыс.