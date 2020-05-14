Плевля, , 01:23 — REGNUM Количество сотрудников правоохранительных органов, пострадавших в ходе столкновений с участниками акции протеста в Черногории, увеличилось до четырех, 13 мая сообщается на сайте управления полиции государства.

Ранее сообщалось о двух полицейских, которые получили травмы из-за того, что протестующие бросали в их сторону камни, бутылки и пиротехнические средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в черногорском городе Плевля прошла акция протеста жителей города против закона о свободе вероисповедания.

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