Брюссель, , 00:55 — REGNUM Соглашения ЕС с Белоруссией, касающиеся облегчения визового режима и реадмиссии граждан, приняты Европейским парламентом в ходе голосования, 13 мая сообщается на сайте законодательного органа.

Месяц назад данные соглашения одобрил комитет Европарламента по гражданским свободам. Документ предусматривает взаимное снижение стоимости виз с 60 до 35 евро и увеличение срока пребывания до 180 дней в году для въезжающих лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем и спецпредставителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором.

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