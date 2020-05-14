Тегеран, , 08:51 — REGNUM 13 мая представитель Международного аэропорта в Мешхеде (Иран) по связям с общественностью заявил, что Исламская Республика и Таджикистан осуществили первый рейс после вспышки коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Хасан Джафари сказал, что рейс Мешхед-Таджикистан был произведён с 60 пассажирами на борту. Он добавил, что через этот рейс в Таджикистан также было перевезено 3,5 тонны медицинской и санитарной помощи. Он отметил, что ранее все зарубежные рейсы мешхедского аэропорта были отменены.

Смертельный коронавирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, заразил миллионы людей по всему миру.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение пандемии, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно проводится дезинфекция общественных мест.