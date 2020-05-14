Тегеран, , 08:23 — REGNUM 12 мая официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил теракты в больнице в афганской столице Кабуле. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мусави упомянул о террористических актах в Кабуле, Нангархаре и Лагмане, которые привели к мученической смерти и ранению десятков ни в чем не повинных афганцев, и выразил обеспокоенность в связи с распространением насилия в Афганистане.

Выражая солидарность с афганским правительством и народом, особенно с теми, кто пережил недавние инциденты, он призвал все стороны, участвующие в военных конфликтах, подготовить почву для проведения переговорного процесса и установления прочного мира в Афганистане путем прекращения любой военной операции по случаю священного месяца Рамадан.

Ранее террористы напали на мечеть, родильный дом и похоронную церемонию, убив и ранив по меньшей мере 60 человек. Ответственность за погром пока не взяла на себя ни одна группировка.