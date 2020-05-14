Бишкек, , 00:18 — REGNUM Комитет по международным делам, обороне и безопасности парламента Киргизии направил послание в адрес группы сенаторов-демократов США по вопросу о рассматриваемом в верховном суде республики деле гражданского активиста Азимжана Аскарова, осужденного за убийство милиционера с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

В этом документе киргизстанские депутаты отчитались по вопросам, интересующим как американских сенаторов, так и ряд правозащитных организаций США. Также парламентарии написали о проводящейся в Киргизии работе по укреплению верховенства права и судебной реформе.

Отметим, что сегодня, 13 мая, в верховном суде Киргизии состоялось судебное заседание, в ходе которого была рассмотрена кассационная жалоба адвокатов активиста Азимжана Аскарова. По его итогам судебная коллегия оставила в силе решение нижестоящих инстанций, приговоривших Аскарова к пожизненному лишению свободы.

ИА REGNUM напоминает, что гражданский активист Азимжан Аскаров был осужден судебными органами Киргизии и приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве милиционера Мыктыбека Сулайманова (сожжен заживо), в организации массовых беспорядков и в возбуждении межнациональной вражды во время межэтнического конфликта, произошедшего на юге республики в июне 2010 года.

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