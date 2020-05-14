Архангельск, , 00:04 — REGNUM Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа может пройти уже в сентябре 2020 года в единый день голосования. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Он рассказал, что власти обоих регионов ставят перед собой задачу поговорить с жителями субъектов Федерации и разъяснить им преимущества объединения.

«Нам бы хотелось бы быстро, но тщательно поговорить с людьми, услышать их мнение, посмотреть аргументы в пользу этого объединения», — сказал Цыбульский.

Референдум об объединении может пройти уже в сентябре 2020 года совместно с выборами губернаторов обоих регионов.