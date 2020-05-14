Ашхабад, , 00:01 — REGNUM Правление союза промышленников и предпринимателей Туркмении одобрило назначение Доврана Худайбердыева на пост руководителя Союза промышленников и предпринимателей, передают туркменские СМИ.

Отметим, что ранее он занимал пост заместителя председателя союза, а после ухода на пенсию прежнего главы СППТ Александра Дадаева исполнял обязанности руководителя этой бизнес-ассоциации.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время союз промышленников и предпринимателей Туркмении объединяет более 24 000 фирм и бизнесменов, осуществляющих деятельность в различных сферах туркменской экономики.