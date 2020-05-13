Москва, , 23:47 — REGNUM Правительство Российской Федерации приняло решение продлить контракт с исполнительным директором государственной корпорации «Роснефть» Игорем Сечиным еще на пять лет. От этом сегодня, 13 мая, пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства России.

Напомним, Сечин возглавил «Роснефть» в мае 2012 года. До этого он был вице-премьером России и курировал топливно-энергетический комплекс. Он также занимал пост председателя совета директоров госкорпорации «Роснефть».

После постановления правительства продление полномочий Сечина должен согласовать совет директоров госкорпорации. Заседание пройдет 14 и 15 мая.