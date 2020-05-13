Киев, , 23:43 — REGNUM Решение украинских властей запретить своим гражданам ездить в Белоруссию по внутренним паспортам и оформлять для выезда загранпаспорт, связано с тем, что это позволит сократить время прохождения пограничного контроля, защитить выезжающих, сообщили 13 мая в пресс-службе МИД Украины.

Большая защищённость проявится в том, что, если украинец потеряет, находясь в Белоруссии, внутренний паспорт, то его идентификация может сильно затянуться. А если он въедет в Белоруссию по загранпаспорту, его быстрее идентифицируют.

Также это, отмечают в Киеве, сократит время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, так как «информация с загранпаспортов считывается специальными приборами».

«Запланированная отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года позволит путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины», — сообщили в украинском МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинское правительство 13 мая приняло постановление «О частичном приостановлении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан».

Теперь с 1 сентября 2020 г. выезд украинцев в Белоруссию будет осуществляться с загранпаспортами.

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