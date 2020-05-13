Иерусалим, , 23:27 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сформировал новое правительство страны. Об этом он уведомил сегодня, 13 мая, президента Израиля Реувена Ривлина.

Сообщается, что в резиденции президента Израиля получили официальное письмо от премьер-министра о том, что новое правительство страны официально сформировано.

Ожидается, что 14 мая состоится церемония приведения к присяге 35-го правительства Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле более года не могли сформировать правительство — это самый долгий политический кризис в истории современного еврейского государства. Три раза проводились выборы — в апреле и сентябре 2019 года и марте 2020 года. Только по итогам третьих выборов Биньямину Нетаньяху смог сформировать правительство.