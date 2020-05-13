Нарьян-Мар, , 23:04 — REGNUM Врио губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что объединение региона с Ненецким АО откроет большие перспективы для территории. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служб правительства области.

«Та роль, которую сегодня государство отводит Арктике, говорит о том, что сегодня появляются серьезнейшие перспективы для развития арктических регионов. К сожалению, если взять два наших субъекта, каждый из них, по-своему являясь и арктическим, и перспективным, тем не менее будет всегда поодиночке проигрывать глобальную «войну» или конкуренцию за те ресурсы, которые сегодня будут выделяться, — отметил Александр Цыбульский. — Объединив усилия, предложив создать такой крупнейший, сильнейший, мощнейший, исторически на самом деле наиболее значимый из всех арктических территорий регион, мы сможем с вами совершенно другие получить возможности для развития, совершенно другие привлечь крупные инвестиции — и государственные, и частные. И в этом смысле в конечном счете обеспечить улучшение жизни наших граждан».

Александр Цыбульский предложил подойти к вопросу, отбросив эмоции.

«Мы должны посмотреть и принять те решения, за которые наши с вами дети будут говорить нам спасибо. Нам нужна территория, которую мы должны оставить процветающей, перспективной и имеющей огромный экономический потенциал. У нас есть возможность сейчас — и это исторический момент, когда мы можем это решение с вами принять», — подчеркнул Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, главы регионов подписали сегодня меморандум о подготовке объединения области и округа.