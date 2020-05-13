Гавана, , 23:04 — REGNUM Американская сторона должна провести тщательное расследование нападения на посольство Кубы в Вашингтоне 30 апреля, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес, сообщает 13 мая Синьхуа.

В своём заявлении, сделанном накануне, 12 мая, Родригес сказал, что американские власти сохраняют по поводу случившегося «подозрительное молчание».

Кубинский дипломат подчеркнул, что нападение на посольство стало следствием враждебной политики Штатов в отношении Кубы. К этому преступлению подстрекали его организатора ненавистнические высказывания из Вашингтона в адрес Гаваны.

Родригес добавил, что у Гаваны есть доказательства связей между нападавшим и антикубинскими организациями в Штатах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на посольство Кубы в США произошло утром 30 апреля. Огонь по зданию посольства был открыт американцем кубинского происхождения, который был в итоге задержан.

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