Подгорица, , 22:49 — REGNUM В черногорском городе Плевля на севере страны 13 мая вечером прошла акция протеста граждан против закона о свободе вероисповедания. Собравшиеся также требовали освобождения священников, которые задержаны на 72 часа за митинг после богослужения в Никшиче 12 мая.

В ходе акции протеста люди вышли на улицы, где произошли столкновения с полицией. Полиция применила слезоточивый газ, протестующие в свою очередь бросали в полицейских камни и бутылки. Двое полицейских пострадали.

В стране из-за мер против распространения коронавируса запрещены массовые собрания, но уже несколько дней люди выходят в разных городах на протестные митинги и шествия, на которых произносятся лозунги: «Не отдадим святыни», «Не отдадим священников», «Черногория и Сербия вместе». Действующих властей собравшиеся называют «усташами».

После ареста священников черногорские оппозиционные силы сначала призвали православных страны «заблокировать дороги всей Черногории», но после обращения митрополита Амфилохия отказались от этого призыва.

13 мая вечером суд оставил под стражей семерых священников СПЦ.

Акции протеста и шествия также прошли в Никшиче, Будве, Беране и других городах.