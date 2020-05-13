Москва, , 22:21 — REGNUM Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого Автономного округа подписали меморандум о намерении объединить регионы.

Напомним, Ненецкий Автономный окург одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области. В России есть еще один регион — так называемая «матрешка» — Тюменская область, включающая в себя Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Объединение регионов СМИ стали обсуждать после того, как на позицию временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области президентРФ Владимир Путин назначил бывшего губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

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Эксперты полагают, что объединение регионов будет выгодным не только Архангельской области, но и округу, доходы которого значительно сократились после падения цен на нефть.

«Во всех регионах, где происходили подобные объединения, они принесли только пользу объединившимся регионам. В случае объединения Ненецкого автономного округа с Архангельской областью эта ситуация устраняет экономические риски, смешивая моноэкономику Ненецкого автономного округа с более диверсифицированной экономикой Архангельской области», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

«В ближайшие годы мы вряд ли увидим какие-то большие цены на нефть, а экономика НАО практически полностью зависит от нефти. Да и вообще мы в ближайшие годы не увидим больших цен на нефть — американская сланцевая нефть никуда не денется, а она становится рентабельной уже при цене в 40 долларов. Соответственно, не мы, не саудиты не будем поднимать цену на нефть выше 40 долларов, как и весь ОПЕК», — отметил эксперт.

«Поэтому бюджеты НАО будут серьезно сокращены. Это большая территория, пусть и не очень густо населенная. Получается, либо брать всю территорию на федеральную дотацию, и при этом кормить огромное количество всяких служб, чиновников, которые должны там находится по долгу службы как в самостоятельном субъекте федерации. Поэтому, конечно, было бы лучше их объединить, и сократить эти траты», — продолжил политолог.

«И потом, мы собираемся реализовывать на Севере большие инфраструктурные проекты — Белкомур, Северный морской путь, его инфраструктура. Поэтому, конечно. никакие лишние согласования, бумаги, бюрократия, землеоотводы — никому не нужны. Нам надо строить, надо делать, а не писать друг другу бумажки из одних ведомств в другие. Надо развивать Север, и чем меньше там будет отдельных феодальных княжеств — тем лучше», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.