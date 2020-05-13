Дамаск, , 22:18 — REGNUM Российские военные провели патрулирование в населённых пунктах на территории трёх провинций Сирии, сообщил 13 мая начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

Патрулирование было проведено по нескольким маршрутам на территории провинций Ракка, Алеппо и Хасака.

Это сопровождалось воздушным патрулированием в исполнении вертолётов российской армейской авиации.

Олег Журавлёв отметил, что речь идёт о патрулировании, предусмотренном российско-турецким Меморандумом о взаимопонимании, принятым 22 октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, этот Меморандум положил конец турецкой военной операции против сирийских курдов.

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