Москва, , 22:16 — REGNUM Уверенными шагами правительство Российское Федерации идет к дистанционному образованию и ведет за собой регионы.

Работа в этом направлении пока ограничивается пилотным проектом для проверки работы раздела Единого портала госуслуг (ЕПГУ) «Моё образование». В проект Минкомсвязью и Минпросвещения были вовлечены субъекты Российской Федерации — Калининградская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская области, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. В его рамках обучающимся будут предоставлены образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. После двух месяцев дистанционного обучения, на которое в принудительном порядке отправили всех российских школьников, министерства пришли к выводу, что дистанционные образовательные технологии на ЕПГУ должны быть отечественными, а не иностранными, какими являются Zoom или Skype. В ходе пилотного проекта будет опробована программа для проведения вебинаров и видеоконференцсвязи на платформе «Моё просвещение».

Индивидуальная траектория образования школьника, которая является чуть ли не основой новой образовательной идеологии, реализуется через личный кабинет обучающегося в разделе «Моё образование» ЕПГУ: там в наличии и расписание уроков, и домашнее задание, и оценки, там же будет предоставлен доступ к «проверенному образовательному контенту».

Для этого регионы должны обеспечить:

проработку требований к взаимодействию и интеграции информационных систем электронных журналов/дневников, используемых в регионе, с ЕПГУ;

создание подтверждённых учётных записей общеобразовательных организаций (как юридических лиц) в ЕСИА;

создание подтверждённых учетных записей педагогов в ЕСИА.

Предполагается ли, что пилотный проект сможет обеспечить высокий уровень знаний по всем предметам, ответить запросам, существующим на рынке труда, сделать школьника не только обладателем научной информации, но и развить в нём социальные навыки, помочь ему определиться с профессией и направить по правильному жизненному пути?

Нет, это не является задачей дистанционного образования, так упорно продвигаемого с разных сторон министерствами, Сбербанком, АНО «Цифровая экономика»… Цифровое дистанционное обучение решает одну задачу — сбросить с бюджета (который формируется, среди прочего, за счет налоговых поступлений от простых граждан) бремя образования за счет сокращения количества учителей, оптимизации количества школ и т.п.

Здравоохранение в России уже прошло этот квест, и его печальные последствия очевидны в период борьбы с пандемией.

Долгосрочная перспектива снижения уровня образования детей очевидна, но безрадостна: недоученные юноши и девушки выйдут на рынок труда, который станет требовать специальной, «высокотехнологичной» или серьёзной подготовки социальных компетенций, а также умения творить, изобретать и принимать ответственные решения. Но школа и профессиональные училища не смогут удовлетворить этим требованиям в полном объеме. А может и требований никаких не будет. Зависит от того, какое будущее для нашего государства выбрала власть.

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