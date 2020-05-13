Москва, , 22:08 — REGNUM Проект федерального Закона «О проведении в городе Москве эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления, в 2020—2021 годах» вчера, 12 мая 2020 года, был принят в третьем чтении Госдударственной думой.

Экспериментальное электронное голосование уже проводилось в Москве 8 сентября 2019 года во время выборов депутатов Мосгордумы. Тогда голосовать, не посещая избирательные участки, а пользуясь только компьютером или смартфоном, могли жители трёх избирательных округов. Электронное голосование показало удивительно высокую явку избирателей, которая составила 92,3%, в то время, как очная явка не превышала 25,39% (по восемнадцатому избирательному округу).

Теперь предполагается, что новый законопроект будет принят для того, чтобы апробировать в Москве выборы во все уровни власти, которые пройдут в 2020—2021 годах:

в федеральные органы государственной власти;

органы государственной власти Москвы;

органы местного самоуправления Москвы.

Видимо результаты московского эксперимента 2019 года пришёлся по душе парламентариям высшего уровня и главам других регионов. Да до такой степени, что законы, имеющие непосредственное отношение к Москве, рассматривались и принимались нижней палатой российского парламента.

Противниками данного законопроекта выступили депутаты Госдумы от КПРФ.

В частности, Валерий Рашкин считает, что электронное голосование вводится только для одного, облегчить жизнь фальсификаторам и приводит к упразднению выборов.

Сама электронная система во время выборов в Мосгордуму в сентябре прошлого года показала сбои и ошибки, которые были признаны Избирательной комиссией.

Также электронная система исключает наличие общественных наблюдателей от разных партий, что перечёркивает всю идею демократических выборов: нет возможности проверить ход голосования и списки избирателей.

В прошлом году, перед выборами в Мосгордуму, в связи с рассмотрением законопроекта, предусматривающего проведение аналогичного эксперимента в 2019 году, левая оппозиция в лице Сергея Удальцова провела протестную акцию с подачей петиций в Мосгордуму против принятия данного закона. Основной претензией оппозиционеров было допущение законопроектом людей с временной регистрацией в Москве к выборам депутатов Мосгордумы.

Почти во всем мире механизм электронного голосования был признан рискованным и потенциально уязвимым, от его использования отказались в США и странах Европы. Сегодня эта технология применяется только в Эстонии.

Москвой на этой неделе дело не ограничилось. В среду депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

В этом законопроекте предусматривается возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования. Таким же способом могут собираться и подписи избирателей в поддержку кандидата.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, эксперимент по дистанционному голосованию проводился в Москве, и сейчас планируется его применение на Общероссийском голосовании по Конституции.

Если поправки в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» будет подписан президентом РФ в этом году, то зачем нужен закон о проведении эксперимента по дистанционному голосованию в городе Москве? Или город Москва действительно стал жить по собственным законам и правилам?

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