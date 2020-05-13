Пекин, , 22:03 — REGNUM Состоялся телефонный разговор лидеров КНР и Южной Кореи Си Цзиньпина и Мун Чжэ Ина, посвященный успешному взаимодействию двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает 13 мая Синьхуа.

Оба лидера подчеркнули, что сотрудничество на всех этапах протекало динамично, было эффективным и привело к конкретным результатам в виде быстрого снижения числа заболевших и погибших. По оценке Си Цзиньпина и Мун Чжэ Ина, двустороннее сотрудничество позволило наработать важный и полезный опыт.

Отметим, что обе страны оказались в числе первых, кого поразила эпидемия вирусной пневмонии, но и Китай, и Южная Корея быстро и с минимальными потерями преодолели вспышку заболеваемости, приступив к ликвидации последствий эпидемии.