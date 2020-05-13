* талибами — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, , 22:02 — REGNUM Двое афганских военных погибли в пригороде Кундуза (Афганистан) в ночь на 13 мая, сообщает Синьхуа.

По данным источника в афганской армии, на КПП в местности Тапамурч-Насири напала в 02:00 (время местное) 13 мая группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Началась перестрелка, двое афганских военных погибли, трое получили ранения. Из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли шестеро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на автомобиль в провинции Пактия (Афганистан).

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