Донецк, , 22:01 — REGNUM На переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в минском формате в очередной раз не удалось определить участки разведения войск, сообщает 13 мая представительство Донецкой Народной Республики в совместном Центре контроля и координации режима прекращения огня.

Подчёркивается, что предварительный обмен предложениями и позициями сторон по всем локациям произведён уже давно, однако вопрос не решается.

Напомним, без разведения войск невозможно обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня.

Представители ДНР подчеркнули, что «каждое второе нарушение режима прекращения огня, а в отдельные дни, в частности, 12 мая, — каждое нарушение приводит к жертвам мирного населения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Украины отказались подписывать декларацию против пыток в отношении задержанных в рамках вооруженного конфликта в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по селу в ДНР 100 боеприпасов из зенитных установок