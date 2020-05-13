Ниамей, , 21:48 — REGNUM По меньшей мере 75 членов группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожены в ходе военной операции в Нигере, сообщает 13 мая Синьхуа.

По данным министерства обороны Нигера, операцию по ликвидации террористов провели объединённые войска Нигера и Нигерии. Также в ней участвовали многонациональные коалиционные силы.

Военная операция была проведена 11 мая в регионе Диффа (Нигер). Утром объединёнными силами был нанесён воздушный и артиллерийский удар по опорному пункту боевиков. При этом были убиты полсотни членов «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Спустя несколько часов отряд сил международной коалиции вступил в столкновение с боевиками на юге Диффы. Было убито ещё 25 исламистов, захвачена большая партия оружия и транспортные средства.

Напомним, находящаяся на границе Нигера и Нигерии Диффа не раз являлась объектом нападений вышеуказанной исламистской группировки.

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