Москва, , 20:58 — REGNUM Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак раскрыл подробности переговоров с властями Германии по ситуации на Украине. Об этом Козак рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Козак подтвердил, что он летал в Берлин на переговоры с представителями германских властей. Главной темой переговоров было урегулирование конфликта на Украине.

Чиновник уточнил, что консультации прошли в ведомстве федерального канцлера Германии и диалог был конструктивным.

По словам Козака, участники договорились о «взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта». Также обсуждалось множество довольно непростых задач, которые требуют решения и взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в «нормандском формате».

Переговоры в Берлине дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров по украинскому урегулированию, считает Козак.

Но при этом чиновник считает, что говорить о конкретных результатах переговоров пока преждевременно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поступила неофициальная информация о том, что Козак по приглашению властей Германии летал в Берлин с однодневным визитом. Там он вел переговоры с помощником Ангелы Меркель, который занимается украинским вопросом.