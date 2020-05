Москва, , 20:50 — REGNUM Публикации о занижении Россией данных о смертности от COVID-19 в Financial Times и The New York Times — это попытка «переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк», сообщили 13 мая в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, если где-то есть сомнения в статистике, то это касается США, а не России.

Об этом свидетельствует заявление главы американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, сказавшего, что в Штатах число жертв COVID-19 может превышать официальную статистику.

Напомним, в статье Financial Times было заявлено о том, что российские власти сильно приуменьшают информацию о количестве летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в России. Речь идёт о том, что в России показатель якобы занижен на 70%.

