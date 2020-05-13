Луганск, , 20:38 — REGNUM Киев отказывается подписывать декларацию, осуждающую применение пыток в отношении задержанных в ходе вооружённого конфликта в Донбассе, заявила 13 мая журналистам представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, глава рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева.

Такое заявление она сделала по итогам последней встречи гуманитарной подгруппы.

Ольга Кобцева подчеркнула, что представители ОБСЕ уже третий год пытаются подвести представителей Киева к подписанию декларации против пыток.

При этом, если позиция ЛНР и ДНР в этом вопросе однозначно положительная, то украинские представители постоянно находят разнообразные поводы не подписывать эту декларацию.

«Все-таки было сказано, что они декларацию подписывать не будут. На наш вопрос, можем ли мы воспринимать это как то, что украинская сторона будет продолжать издеваться над людьми, подвергать их пыткам и насилию, конечно, ответа не поступило», — пояснила Ольга Кобцева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина вместе с США отказалась в ООН подписывать проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли окрестности Ясиноватой в ДНР