Киев, , 20:35 — REGNUM Украинские санкции против российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» будут продлены, сообщает 13 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины.

На странице СНБО в Facebook указано, что члены совета рассмотрели и приняли решения, касающиеся украинского закона «О санкциях». В частности, эти решения касаются ограничительных мер в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов — Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.

Проект соответствующего указа направлен украинскому президенту на подпись. После подписания этого указа действующий с 2017 года запрет на Украине этих российских ресурсов будет продлён.

Напомним, с инициативой запретить ещё на три года на Украине соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» выступил три дня назад глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. А ещё ранее он предложил заблокировать все российские почтовые сервисы, антивирусы и программы.

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