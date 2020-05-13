Киев, 13 мая 2020, 20:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей Службы безопасности в трех областях страны.
Соответствующие указы были подписаны вечером 13 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Президент сменит глав управления Службы безопасности Украины в Житомирской, Киевской и Одесской областях страны.
Сам Зеленский не прокомментировал причины такого кадрового решения.
Напомним, что в марте Зеленский внес в Верховную раду законопроект о кардинальной реформе СБУ и усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности спецслужбы. В мае отдельные украинские СМИ сообщили, что консультативная миссия ЕС изучила документ и заявила, что законопроект не только делает службу неэффективной, но и открывает возможности для злоупотреблений.
ИА REGNUM напоминает, что главой СБУ является друг детства Зеленского Иван Баканов.