Москва, , 20:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сдавший положительный тест на коронавирус, заявил, что больше месяца не имел личных контактов с Владимиром Путиным.

«Очно не контактировали больше месяца», — сказал он в опубликованном 13 мая интервью газете «Коммерсантъ».

Песков добавил, что необходимости в таких контактах с главой государства нет, так как эта работа «по-другому устроена».

«Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций», — отметил он.

По словам пресс-секретаря, видеоконференции проходят не только в открытом, но и в закрытом режиме, и современные технологии позволяют обеспечить режим секретности, например, на совещаниях Совета безопасности России.

Как передавало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Дмитрий Песков госпитализирован в связи с выявлением у него коронавирусной инфекции.

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