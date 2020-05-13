Киев, , 20:23 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что передал в офис президента Зеленского проект указа о продлении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов.

Соответствующее заявление обнародовано вечером 13 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство информирует, что члены СНБО рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных ст.5 закона Украины «О санкциях», по применению ограничительных мероприятий и приняли решение большинством голосов.

Совнацбеза подчеркивает, что данное решение вводится в действие указом президента, который подготовлен и передан для подписания в офис президента.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня в Верховной раде депутаты обсуждали, что 15 мая заканчиваются соответствующие санкции, а решения о их продлении до сих пор не принято. После ряда громких заявлений представители фракции «Голос» даже собрали подписи для следующего внеочередного заседания — чтобы напомнить офису президента о существовании такой проблемы. Отдельные украинские парламентарии выразили мнение, что находящиеся под санкциями российские сервисы и соцсети — это «оружие оккупанта, которым они промывают мозги и формируют зомби-апокалипсис у украинцев».