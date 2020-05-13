Киев, , 20:17 — REGNUM Бойкот объявила украинская «Оппозиционная платформа — За жизнь» премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, сообщил 13 мая сопредседатель фракции Юрий Бойко.

Бойко «Мы демонстративно вышли из зала парламента после того, как было анонсировано выступление премьер-министра, потому что считаем недопустимой его позицию не праздновать 9 мая как государственный праздник в нашей стране».

Теперь фракция не станет участвовать ни в одном мероприятии, в котором будет участвовать Шмыгаль, а также министры. С ними уже не о чем больше говорить, отмечает Бойко.

Шмыгаль накануне Дня Победы заявил на встрече с руководством фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», что такого праздника как 9 мая «не существует».

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